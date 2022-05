Il Toro continua a lavorare per rinforzare la trequarti e ha messo nel mirino Armand Laurienté del Lorient

La prossima stagione per il Toro sarà molto importante ed è anche per questo che il club granata già da diverse settimane sta lavorando per il futuro, soprattutto sul fronte mercato. A proposito di mercato una delle priorità del Toro è quella di cercare giocatori per la trequarti, dopo che Josip Brekalo ha lasciato Torino e con il futuro di Dennis Praet ancora in bilico. Intanto, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta sondando il profilo di Armand Laurienté, esterno francese classe 1998 del Lorient. Il Toro, come per ogni mossa di mercato, dovrà muoversi tempestivamente e con furbizia se vorrà strappare il giocatore nato a Gonesse al club arancionero. Anche perchè Ivan Juric vorrà avere a disposizione i rinforzi già per il raduno al Filadelfia che si svolgerà a inizio luglio. Vagnati dunque dovrà cercare di dare un’accelerata per Laurienté. Perché una cosa è sicura: il giocatore francese piace molto al Toro.

Laurienté: 6 gol e 2 assist nell’ultima stagione

Laurienté è reduce da un’ottima stagione. Nel campionato di Ligue 1 ha collezionato ben 35 presenze, riuscendo anche a realizzare 6 reti e 2 assist. L’esterno francese classe 1998 può giocare sia a destra che a sinistra e il suo valore si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra che il Toro potrebbe sborsare per un giocatore con ottime qualità tecniche che potrebbero migliorare ancora di più grazie al lavoro di Juric, che nella sua carriera di allenatore ha sempre dimostrato di essere molto bravo nel valorizzare e rivitalizzare i giocatori. A breve potrebbero esserci già delle novità sulla possibilità che Laurienté si possa trasferire al Toro, per cercare di dare una mano al club granata a centrare l’Europa.