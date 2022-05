Vincenzo Millico è tra i calciatori che rientreranno dal prestito: deve convincere Ivan Juric che già lo scorso anno lo aveva valutato in ritiro

Un anno fa non ha convinto Juric, di nuovo girato in prestito dopo aver provato a convincere il croato in ritiro. Fra poco più di un mese Millico ci riproverà, approfittando probabilmente di una situazione favorevole. Il Torino è a caccia di trequartisti, nell’attesa di capire come si evolverà la trattativa per Praet e dopo aver lasciato andare Pjaca e perso Brekalo. Tutto da rifare: un modo per chi rientrerà dal prestito – tra questi proprio il 2000 cresciuto nel vivaio – per giocarsi le proprie carte in una zona del campo in cui ci saranno tanti movimenti.

Millico, col Torino tante occasioni mancate

Ci ha provato negli anni l’attaccante a ritagliarsi un po’ di spazio: prima quando ancora era un Primavera, poi dopo la promozione in Prima squadra. Il gol in Europa League al Debrecen, poi le apparizioni che si diradano e gli infortuni e i guai fisici a fare il resto. Rimasto fino al gennaio del 2021 – passando quindi dalla gestione Longo e poi da quella Giampaolo – inizia a quel punto il suo peregrinare con l’obiettivo di maturare esperienza.

Millico-Cosenza, l’ultima esperienza in B

Tornerà al Filadelfia dopo l’esperienza al Cosenza, conclusasi con la salvezza della squadra calabrese. Venticinque presenze e tre gol, con un periodo di assenza forzata negli ultimi due mesi a causa di un infortunio. Sono i problemi fisici quelli che spesso ne hanno condizionato la crescita. Ora l’ennesima occasione per mettersi in mostra e far breccia nel cuore di Juric.