Il ds del Monza ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la promozione in A del club brianzolo, ha parlato anche di Belotti

Dopo la storica promozione del Monza in Serie A il direttore sportivo del club lombardo Filippo Antonelli ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo. Tra i diversi temi affrontati, ovviamente non si poteva non parlare del mercato estivo dove il dirigente classe 1978, dopo diverse voci che hanno accostato Andrea Belotti al Monza, ha dichiarato: “Belotti? Troppo presto per parlarne; è un grande attaccante come tanti altri, non posso escludere nulla. Sicuro è che il mercato sarà rivolto a grandi giocatori, perciò non escludo nulla”. Nei prossimi giorni verranno sciolti tutti i nodi legati al futuro del Gallo.