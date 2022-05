Gianluca Petrachi è tornato a parlare di due suoi ex giocatori avuti quando era il direttore sportivo del Toro: Belotti e Bremer

Gianluca Petrachi dopo diverso tempo è tornato a rilasciare un’intervista e lo ha fatto ai microfoni di Tele Radio Stereo. Tra i tanti temi affrontati dall’ex direttore sportivo del Toro c’è stato anche il tempo di parlare di due giocatori che Petrachi ha avuto proprio nella sua esperienza in granata. Si tratta di Gleison Bremer e Andrea Belotti. In merito al difensore brasiliano, reduce da una grande stagione e ambito da grandi squadre italiane ed estere, Petrachi ha dichiarato: “Bremer è un top, giocatore eccezionale. Meticoloso, attento, voleva migliorarsi. Ne ho ricevute di critiche quando lo portai per 5 milioni, fui investito. Trovare difensori veloci, forti fisicamente è difficile. Questa sua grande qualità la intravidi dal vivo in Brasile. Quando l’ho conosciuto capii che potevo puntarci. Merito suo, anche quando non giocava si è impegnato, ci ha sempre creduto. Chi prende Bremer fa un affare strepitoso”. Petrachi ha così voluto mandare un messaggio alle squadre che hanno messo gli occhi su Bremer, confermandogli che farebbero molto bene a puntare sul difensore ex Atletico Mineiro.

Petrachi: “Belotti a zero lo prenderei ieri non oggi”

Riferendosi a Belotti, giocatore per il quale il futuro rimane ancora un grande punto interrogativo, Petrachi ha detto: “Il messaggino c’è sempre con qualche giocatore. Con Pellegrini anche con Belotti, ma non accade con tutti. Belotti è uno con cui ho rapporti, è un ragazzo straordinario. Comunque vada chi prende Belotti prende uno che ti dà l’anima, è un giocatore che vede la porta. A zero lo prendo ieri, non oggi”. Anche per il Gallo, così come per Bremer, il dirigente leccese ha voluto spendere parole importanti mandando un segnale alle squadre pretendenti per Belotti, anche se il Toro spera di trattenerlo ancora in granata in vista della prossima stagione che sarà davvero molto importante.