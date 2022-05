Calciomercato Torino / Belotti non ha ancora comunicato la propria decisione sul futuro e ora c’è il Monza a corteggiarlo

La notizia ha cominciato a circolare nella giornata di ieri e ha trovato conferme: il Monza vuole Andrea Belotti. Un paio di settimane fa in pochi avrebbero potuto credere alla possibilità che il Gallo lasciasse il Torino per trasferirsi in Brianza, ora però inizia a non apparire come un’idea del tutto campata in aria. Non risulta che il centravanti abbia al momento firmato qualche contratto ma il fatto che a dieci giorni dalla fine del campionato non abbia ancora palesato la sua decisione sta facendo preoccupare anche i più ottimisti.

Calciomercato Torino: Belotti tra i sogni europei di Juric e le ambizioni del Monza

Quando ha parlato pubblicamente, Belotti ha spiegato che la scelta riguardo al prossimo contratto da firmare sarebbe dipesa anche dalle ambizioni della società: per quanto riguarda il Torino, Ivan Juric non ha nascosto di voler provare a raggiungere l’Europa ma ha specificato che per riuscirci serviranno una decina di acquisti e bisognerà vedere nelle prossime settimane se verrà ascoltato da Cairo e Vagnati.

Per quanto riguardo il Monza, invece, subito dopo la vittoria della finale playoff con il Pisa il presidente Silvio Berlusconi si è lasciato andare a sogni decisamente molto ambiziosi: “Ora vogliamo vincere il campionato e poi andare in Champions League”. Certo tramutare le belle intenzioni in fatti per una neopromossa come il Monza sarà davvero molto, molto, complicato – e questo lo sa bene anche il Gallo – ma è invece facile credere che i brianzoli vogliano costruire un progetto importante e non limitarsi a vivacchiare in serie A. Lo dimostra anche il fatto che siano mossi i primi passi per un centrocampista come Stefano Sensi ancora prima di sapere se avrebbero vinto o perso i playoff. Belotti ora sta preparando la partita tra Italia e Argentina in programma martedì: tra un allenamento e l’altro si attende però sempre una sua parola, un segnale riguardo alla sua scelta per il futuro.