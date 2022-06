Il dirigente del club sardo ha confermato che al Toro piace molto Joao Pedro, mentre i due club non hanno mai parlato di Cragno e Vicario

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca è intervenuto ai microfoni di TorinoGranata.it e ha parlato di Joao Pedro, Alessio Cragno e Guglielmo Vicario. Tre giocatori rossoblù che vengono spesso accostati al Toro. In merito a queste voci di mercato il dirigente rossoblù ha dichiarato: “Se il Toro mi ha contattato per Joao Pedro? C’è interesse. Ho sentito il Torino, ma il calciomercato non è ancora iniziato e c’è tempo per le trattative. Non si è parlato di Cragno e neppure di Vicario. C’è l’interesse del Torino solo per Joao Pedro”. Non è da escludere che nelle prossime ore ci possano essere altri contatti tra il Toro e il Cagliari per parlare di Joao Pedro e magari fare quattro chiacchiere anche su altri profili. Intanto l’inizio del calciomercato estivo si avvicina.