Mancini darà fiducia a Belotti contro l’Argentina: è l’occasione giusta per lui per mettersi in mostra in ottica mercato

Rappresentare la propria patria è il sogno di ogni sportivo ma indossare la maglia della Nazionale può significare molto di più. Lo sa bene Andrea Belotti, tornato nelle rotazioni di Mancini e pronto a riprendersi il suo posto in modo sicuro. Ciò che però si apre davanti al Gallo è una finestra importante anche in ottica mercato: ancora indeciso sul da farsi, potrebbe attirare l’atteznione di qualche pretendente con una prestazione positiva contro l’Argentina.

Toro, Mancini torna fiducioso verso il Gallo

Tanti pensieri per la testa per il capitano del Torino, che scenderà in campo questa sera in occasione della Finalissima 2022, tra la vincitrice dell’Europeo (l’Italia) e la squadra trionfante in Coppa America (l’Argentina). Mancini però ha lasciato poco spazio ai dubbi: “Ho visto Belotti sereno, tutti i ragazzi sono sereni. Giocherà lui perché era il secondo attaccante dell’Europeo“. Queste le dichiarazioni del CT azzurro alla vigilia della sfida. Ha poi speso qualche parola anche sulla questione rinnovo: “Non credo che il fatto di trovarsi a scadenza di contratto lo condizionerà“.

Toro, un ultimatum senza valore per Belotti

Per il Toro però, quella del possibile addio del Gallo si sta trasformando in una questione davvero spinosa. L’offerta di rinnovo (si parla di circa 3 milioni a stagione) non ha portato gli effetti sperati e il rischio di spezzare la corda, tirata ormai da tempo, è sempre più alto. Lo stesso è accaduto con la rivoluzione Juric. Si attendono quindi i risvolti finali.