Sabatini interessato non solo a riportare Verdi all’Arechi, ma col Toro potrebbe trattare anche Izzo. Il difensore è ancora in bilico

Asse caldo quello che collega Torino e Salerno. A gennaio Walter Sabatini, una volta approdato alla Salernitana come nuovo direttore sportivo, ha attuato una vera e propria rivoluzione di mercato. Tra i suoi acquisti giocatori apparentemente crepuscolari come i due ex romanisti Fazio e Perotti, così come interpreti che necessitavano soltanto di maggior minutaggio e fiducia, come il trequartista di proprietà del Torino Simone Verdi. Sappiamo tutti come è andata a finire. Un vero e proprio miracolo per la formazione del presidente Iervolino.

Verdi ha avuto un apporto non da poco sulla salvezza dei ragazzi di Nicola e non è un caso se molto probabilmente si arriverà a discutere sul serio sulla permanenza dell’ex Bologna in Campania. Oltre a lui un altro giocatore del Torino sarebbe finito sul taccuino di Walter Sabatini. Si tratta di Armando Izzo, reduce da una stagione piuttosto singolare. Dopo un lunghissimo periodo da separato in casa, tanto da aver quasi accettato il trasferimento a gennaio al Cagliari, ha riottenuto spazio nel finale di stagione, tra l’altro figurando discretamente.

Izzo, il suo ingaggio è un indizio per la cessione

La sua posizione a Torino resta comunque in bilico. Non potrebbero bastare le ultime prestazioni a far cambiare idea al Toro e a Juric. Non è detto che vogliano puntare ancora su di lui. Anche perché l’ingaggio è di quelli pesanti: 1.7 milioni di euro netti (il doppio lordi), tra i più alti dell’intera rosa granata. Condizioni non più valide ora come ora. Il suo rendimento non vale l’ingaggio percepito dal difensore e se vorrà rimanere a Torino dovrà per forza venire incontro alla società tagliandosi lo stipendio. Cosa che chiaramente dovrà fare in qualsiasi società dovesse trasferirsi, come la Salernitana, che già lo scorso gennaio l’aveva adocchiato come possibile rinforzo volto a tentare la rimonta disperata dagli abissi dell’ultimo posto in classifica.