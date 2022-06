Calciomercato Torino / Thibo Baeten non verrà riscattato e tornerà al NEC Nijmegen: l’avventura un granata è al capolinea

Dopo Stenio Zanetti, anche Thibo Baeten si appresta a salutare in maniera definitiva il Torino. Salvo colpi di scena, infatti, la società granata non riscatterà dal NEC Nijmegen l’attaccante belga che, in questa stagione, è stato uno dei titolari della formazione Primavera. Baeten era arrivato sotto la Mole la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto: dopo un buon avvio di stagione, con 8 gol segnati tra campionato e Coppa Italia nella prima parte di stagione, nella seconda il suo rendimento è calato come dimostrano i soli due gol realizzati nel girone di ritorno (entrambi alla prima giornata nel 2-2 contro la Roma). Poi un lungo digiuno e nel finale di campionato è spesso partito dalla panchina, anche se Coppitelli non ha mai rinunciato a lui.