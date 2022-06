Le trattative delle squadre di Serie A / Sottil a un passo dall’Udinese, Zanetti verso Empoli. L’Atalanta sogna Ilic e può dar via Lammers

Mercato sempre più nel vivo. Le squadre di Serie A continuano a lavorare tra scossoni che rendono instabile il panorama del nostro campionato. La notizia più importante di oggi giunge da Salerno. In pochi giorni i tifosi granata rischiavano di passare dalla gioia della permanenza in Serie A fino a perdere i principali artefici del miracolo. Sabatini ha già lasciato la Campania, non accadrà lo stesso con Davide Nicola. A comunicarlo è lo stesso club, che annuncia di aver trovato un accordo biennale col tecnico di Luserna San Giovanni. Il valzer delle panchine coinvolge altre squadre della massima serie. In caso di addio Thiago Motta, secondo La Nazione, lo Spezia virerà sull’ex tecnico dell’Udinese Luca Gotti. Proprio la sua ex squadra, come scrive Il Messaggero Veneto, avrebbe trovato l’accordo con Andrea Sottil, in questa stagione all’Ascoli: contratto da 300mila euro più bonus più opzione di rinnovo, da esercitare entro fine febbraio. E’ addio invece per quanto riguarda l’Empoli e Aurelio Andreazzoli. Come riporta La Nazione, gli Azzurri affideranno la panchina a Paolo Zanetti. Per l’ex Venezia, un biennale con opzione per il terzo.

Sarri riaccoglierebbe Zielinski e Allan

Passando invece al mercato giocatori, stuzzica lo scambio che riguarderebbe la Lazio di Maurizio Sarri e il suo più dolce passato, il Napoli. I biancocelesti, come riporta il Corriere della Sera, sognano il colpo Zielinski, per cui si potrebbe intavolare una trattativa che porterebbe Luis Alberto a fare il percorso inverso. Sarri vorrebbe anche Allan, che spinge a liberarsi a zero dall’Everton. Il Verona rischia di perdere due giocatori. Su Tameze, oltre al Napoli, ci sarebbe l’interesse dalla Fiorentina. I viola al momento stanno sondando anche Bellanova, in cima alla lista dei desideri dopo il rientro a Madrid di Odriozola.

Per il Corriere di Verona, l’altro scaligero che può lasciare i gialloblù è Ilic, su cui ci sarebbe il pressing dell’Atalanta. Proprio un giocatore della Dea farebbe comodo a un’altra formazione di Serie A. Il Bologna, come riporta il Corriere di Bologna, sarebbe sulle tracce di Sam Lammers, appena rientrato a Bergamo dal prestito all’Eintracht Francoforte. Felsinei che monitorano anche Filippo Ranocchia, il 21enne reduce da un’annata di buon livello col Vicenza, ma di proprietà della Juventus. Su di lui, oltre al Bologna, secondo il Corriere dello Sport ci sono Lecce, Verona e Sampdoria. Mkhitaryan, infine, ha scelto di rifiutare il rinnovo di contratto con la Roma: si avvicina il passaggio all’Inter a parametro zero.