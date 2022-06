Il ds granata è intervenuto a Sportitalia per parlare del mercato del Torino, che dipenderà molto dalla questione Bremer

Davide Vagnati, ai microfoni di Sportitalia, oltre a rispondere alle domande sul mercato del Torino, ha reso nota quella che è la situazione legata a Gleison Bremer, richiestissimo in particolare dalle grandi della Serie A, dopo una stagione di altissimo livello, arricchita dal premio di miglior difensore del campionato: “Per Bremer non ci sono arrivate offerte ufficiali”. I granata aspettano ancora, dunque, la proposta giusta per cedere il giocatore, che è in colloqui avanzati con l’Inter da tempo, ma piace a tante altre squadre.