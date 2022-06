Calciomercato Torino / Senza certezze sul rinnovo di Belotti, la trattativa per Dovbyk resta in stand-by. E la concorrenza c’è

Una visita a Torino, con moglie ed entourage: il Filadelfia, lo stadio, una partita vissuta sugli spalti. Le conferme del procuratore, continue: “Sì, il Toro lo segue”. I fremiti della piazza, con le sembianze di commenti sui social: “Vieni a Torino” eccetera. Eppure il finale del fulmineo innamoramento tra Artem Dovbyk e il club granata è ancora di là da venire. Di mestiere, Dovbyk fa la prima punta, di quelle che rubano l’occhio per la prestanza fisica. E in granata, adesso, di prime punte ce ne sono quattro in totale: tutte con il futuro in bilico, per motivi diversi, per il quale ancora manca una decisione definitiva. Un nome spicca sui vari Pellegri, Zaza e Sanabria, ovviamente, ed è quello di Andrea Belotti.

L’incertezza di Belotti condiziona il mercato del Torino

Che fa il Gallo? La domanda aleggia da mesi. Viene ripetuta con sempre maggiore nervosismo e una punta di scoramento. L’attesa logora i tifosi, perché dura da tanto, troppo tempo. Il 30 giugno scadrà il contratto del capitano, che ancora non ha fornito una risposta all’ultima proposta di rinnovo formulata dal presidente Cairo. Senza la certezza di un addio o di un nuovo matrimonio, il mercato del Torino – in attacco – non si può programmare: un conto è investire con in casa il 9 titolare, un altro è procedere agli acquisti per trovarne uno nuovo, di numero 9.

Dovbyk ha fretta di decidere il futuro

E Artem Dovbyk così resta in stand-by. La trattativa con il calciatore e con il Dnipro è in piedi e al calciatore il progetto Toro è sembrato convincente. Ma, per questioni personali ben comprensibili, ha fretta di sapere dove proseguiranno carriera e vita personale. “La finalizzazione del trasferimento dipenderà dall’efficienza del Torino”, ha dichiarato l’agente a MondoToro.

Efficienza vuol dire velocità. Efficienza vuol dire ricevere il prima possibile la risposta del Gallo, decidere se riscattare o meno Pellegri, trovare una destinazione per Zaza. Insomma, chiarirsi le idee e farlo in breve tempo. Anche perché la concorrenza c’è: il calciatore ha proposte soprattutto in Inghilterra e Germania.