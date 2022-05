Attaccante del Dnipro e della Nazionale: ecco carriera e caratteristiche di Dovbyk, il calciatore ucraino classe ’97

Attaccante del Dnipro e della Nazionale ucraina: di Artem Dovbyk e del Torino si è parlato per la prima volta nel maggio del 2022, grazie alle parole del procuratore del giocatore, Oleksiy Lundovsky che ha svelato alcuni retroscena. “Possiamo dire che il Torino ha mostrato grande interesse per Artem. Ha visitato Torino. Hanno conosciuto l’infrastruttura del Torino, hanno assistito a una partita (Torino-Milan, ndr) del Toro”. Ma chi è l’ucraino: ecco la carriera e le sue caratteristiche.

La carriera di Dovbyk

Dovbyk ha tutte le carte in regola per essere un giocatore che può migliorare con Juric. L’attaccante ucraino è nato a Čerkasy il 21 giugno 1997 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’OPFK Cherkashchyna per poi trasferirsi nell’estate del 2015 al Dnipro, per poi trasferirsi solamente qualche mese dopo in Moldavia, allo Zaria Balti club con il quale ha vinto la coppa nazionale. Successivamente Dovbyk torna al Dnipro dove tra il 2016 e il 2018 colleziona 65 presenze, realizzando 28 reti. Il 31 gennaio 2018 l’attaccante ucraino si trasferisce in Danimarca per giocare prima al Midtjylland e poi al SönderjyskE. Nell’agosto del 2020 torna al Dnipro, nel frattempo rifondato, ed entra a far parte del giro della Nazionale Ucraina.

Dovbyk: le sue caratteristiche

Nelle varie esperienza vissute l’attaccante classe 1997 ha dimostrato di avere un grande fiuto per il gol. Basti pensare che nell’ultima stagione al Dnipro ha realizzato 14 reti in 17 presenze. Inoltre, Dovbyk nella sua carriera è stato in grado di segnare in qualsiasi modo possibile ed immaginabile. Infine c’è sicuramente da rimarcare l’ottima struttura fisica di cui è dotato l’attaccante ucraino che è alto 189 centimetri e pesa 76 chilogrammi.