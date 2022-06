Calciomercato Torino / Continua la trattativa per Manor Solomon: parti al lavoro per trovare una quadra sulle formule e la cifra

Nei piani del Torino, in questo momento, Manor Solomon è l’obiettivo prioritario per il reparto dei trequartisti. L’incertezza, infatti, permane sul futuro di Dennis Praet, mentre quello di Brekalo è già scritto da settimane: serve un sostituto del 14, che tornerà al Wolfsburg, e il club granata – tra i tanti profili che tiene d’occhio – sta provando a intensificare il pressing sull’ala sinistra dello Shakhtar Donetsk. Il classe 1999, che sembrava a un passo dal Fulham – ma la trattativa si è poi arenata – ha un contratto fino al 31 dicembre 2023 con il club ucraino. Che, anche per questo motivo, ha necessità di monetizzare subito e il più possibile, per non rischiare di ritrovarsi tra un anno con in mano il cartellino svalutato dalla prossima scadenza.

Solomon, lo Shakhtar vuole evitare un prestito

I contatti tra le parti procedono da giorni. Cairo e Vagnati si stanno interfacciando soprattutto con l’entourage di Manor Solomon, in modo poi da rendere meno irta la trattativa con lo Shakhtar. Anche a causa dell’invasione russa in Ucraina, è intenzione comune del calciatore e della società di Donetsk di procedere con una cessione. Non scalda, dunque, la possibilità di un prestito con opzione di riscatto, almeno nelle intenzioni di oggi. Per questo, al momento, si sta cercando di trovare una quadra sulla formula del trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che potrebbe essere inferiore ai 10 milioni di euro e includere eventualmente una percentuale sulla futura rivendita.

In quel ruolo il Torino è scoperto

Se per altri ruoli – come quello di prima punta, di trequartista di destra o di centrocampista centrale – occorre fare chiarezza sul futuro di chi è ancora in rosa fino al 30 giugno (Belotti, Praet e Mandragora, per fare tre nomi) prima di procedere agli acquisti, per quello che andrebbe a ricoprire Solomon c’è già adesso lo spazio per agire in fretta. Anche perché il calciatore piace, in giro per l’Europa. Per evitare scippi, il Toro sta provando ad affondare il colpo: ma un accordo ancora non c’è.