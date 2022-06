Quest’anno riabilitazione e presenze in Primavera. A luglio si aggregherà al gruppo di Juric, ma il futuro è più che in bilico

Un anno fa una triste sentenza. Il 7 maggio 2021 la Reggina è di scena al Via del Mare di Lecce. Simone Edera, in prestito annuale al club amaranto, apre le marcature dopo sette minuti, ma la sua partita, pur iniziata come meglio non si potrebbe, si chiude dopo appena qualche giro di lancette. Deve lasciare il campo per un infortunio al ginocchio. Sembra molto grave e gli esami strumentali danno pessime conferme: rottura del legamento crociato anteriore, del collaterale mediale e del tendine rotuleo. Edera resta fuori quasi un anno, dettato dal lavoro di riabilitazione, finché il 16 aprile scorso Federico Coppitelli lo inserisce in occasione del match della sua Primavera con la Fiorentina. Per lui altre tre gare, sempre in ambito giovanile. Ora, ristabilitosi dall’infortunio, si aggregherà molto probabilmente al ritiro della prima squadra, ma del suo futuro si conosce ancora ben poco.

Rinnovo più prestito o addio definitivo

Simone Edera ha un solo anno di contratto col Torino: la scadenza è fissata a giugno 2023. Proverà a conquistare Juric nei primi allenamenti della stagione, ma poi potrebbe andare ancora in prestito. In questo caso, però, si dovrebbe arrivare a un accordo per prolungare il contratto. Per questo, sullo sfondo, si staglia un altro scenario, non improbabile: la cessione a titolo definitivo, pur complicata dalle poche presenze accumulate dal giocatore nell’ultimo anno. L’ala granata è un classe ’97. A 25 anni, il continuo sballottamento da un prestito all’altro non gioverebbe a ritrovare la continuità: ed è un fattore che calciatore e società stanno tenendo in considerazione. Ma sarà necessario trovare la soluzione migliore per entrambe le parti.