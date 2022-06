Calciomercato Torino / Linetty ha aperto il “Mammamia Recco” con Bereszynski nella località ligure: la Sampdoria può tentare il ritorno

Si avvicina l’apertura ufficiale del calciomercato di Serie A, ma molti club hanno già cominciato a muoversi. Tra questi, la Sampdoria che sembrerebbe aver iniziato a sondare il terreno per Karol Linetty, attualmente alla corte di Juric. Il polacco, messo da parte nel corso della stagione conclusa di recente potrebbe aver già disseminato qualche indizio su un suo potenziale ritorno in blucerchiato. Ha infatti aperto un ristorante nella località ligure di Recco assieme a Bereszynski.

Linetty, Giampaolo (ri)chiama

Il “Mammamia Recco” sarebbe più facile da gestire se l’attuale centrocampista granata vivesse stabilmente in una località nella stessa regione. Non bisogna poi dimenticare i buoni rapporti conservati all’interno dell’ambiente Samp e l’interesse di Giampaolo mostrato negli scorsi mesi per riaverlo con sé. Il tecnico, che lo ha portato sotto la Mole insistendo particolarmente, è ora intenzionato a farsi seguire nuovamente nel capoluogo ligure, come nel primo ciclo di Linetty assieme a lui.

Toro, il polacco fuori dal progetto di Juric

Il ritorno di fiamma diventa quindi una possibilità sempre più concreta e il toro potrebbe decidere di mandare in porto in fretta l’affare. Juric non sembra intenzionato a volerlo tenere per il suo centrocampo del futuro. Il polacco non è infatti mai riuscito a imporsi definitivamente dall’arrivo in granata, rendendo il proprio rendimento particolarmente altalenante e rischiando di perdere definitivamente anche il posto in Nazionale. Un cambio d’aria potrebbe perciò fargli bene, soprattutto se dovesse essere nel luogo dove ha reso al meglio in carriera.