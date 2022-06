Le trattative delle squadre di Serie A / Matic ritrova Mourinho. Mercato folto sugli esterni da Lazzari a Orsolini. Il Monza su Destro

La grande operazione di questo appuntamento con i movimenti di mercato delle altre formazioni del nostro campionato arriva dalla capitale. La Roma si è infatti assicurata Nemanja Matic. Il 33enne centrocampista serbo si è appena liberato dal Manchester United e riabbraccerà il suo ex tecnico Josè Mourinho, con cui ha conquistato proprio gli ultimi titoli messi in bacheca dai Red Devils. Ancora qualche dettaglio da sistemare, a detta del Corriere dello Sport, prima di appore la firma su un contratto annuale con opzione per il secondo. In procinto di chiusura anche la trattativa che condurrà Paolo Zanetti sulla panchina dell’Empoli. Secondo Tuttomercatoweb.com per l’ufficialità è questione di ore. Guiderà gli azzurri toscani per un biennio con l’opzione per il terzo.

Sanches-Milan, siamo ai dettagli. Se lascia Berardi pronto Orsolini

Soltanto dettagli, riporta Tuttosport, dividono Renato Sanches dal Milan. Sarà il portoghese il sostituto del prossimo blaugrana Franck Kessie. L’accordo con il Lille si attesta su una cifra che va dai 20 milioni a qualcosa in meno. E’ grande fermento in Serie A per quanto riguarda il mercato degli esterni. L’Atalanta sta pensando a possibili sostituti di Hateboer e Pezzella, sempre più lontani da Bergamo. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli orobici starebbero sondando Manuel Lazzari, che a sua volta in Lombardia ritroverebbe una posizione più congeniale alle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece la Juventus, la questione contrattuale frena il rinnovo di Cuadrado. Nahuel Molina è il prescelto per sostituirlo. Troppo alta al momento la valutazione dell’Udinese di 25-30 milioni, oltre alla fitta concorrenza di Atletico Madrid e Arsenal. Verso altri lidi anche Domenico Berardi. Dovrebbe essere questa l’estate giusta, per l’ala campione d’Europa, per lasciare il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport individua il sostituto in Riccardo Orsolini del Bologna. La richiesta dei felsinei si aggira attorno ai 12-15 milioni. Passando invece al tema dei gol, il Monza cerca il colpo a effetto per la massima serie. La società neopromossa ambisce a Mattia Destro, in scadenza di contro con il Genoa, che al contrario giocherà la prossima stagione in cadetteria.