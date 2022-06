Calciomercato Torino / La trattativa è in piedi ma va a rilento: tra Toro e Juventus ancora manca l’accordo per Mandragora

Come noto, Rolando Mandragora non ha raggiunto il numero di presenze sufficienti a far scattare l’obbligo di riscatto fissato a 9 milioni di euro, quindi i granata ora i granata possono avvalersi del diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Cifra però considerata molto alta dalla dirigenza del club torinese che sta cercando di trattare sul prezzo per ottenere un lauto sconto e riavvicinarsi alla soglia dei 9 milioni. La situazione è molto delicata, poiché il diritto di riscatto a 14 milioni vale solo fino al 17 giugno e, viste le prestazioni di Mandragora, ci sono altre squadre in Serie A interessate a lui. Il giocatore è stato molto importante per i granata, ed è molto probabile che il Toro sia disposto anche a pagare la cifra intera, in caso la Juventus non dovesse concedere sconti. Per Juric, Mandragora è stato fondamentale in questa stagione, e vorrebbe poter contare su di lui anche nella prossima stagione.

Il Toro rischia di perdere il suo centrocampista

Trattare sul prezzo è necessario, ma a volte può essere rischioso. I granata stanno rischiando, trattando e cercando di abbassare notevolmente il prezzo, soprattutto perché ci sono anche altre squadre interessate a Mandragora e probabilmente disposte a spendere i soldi richiesti dai bianconeri. Tuttavia i granata possono in qualsiasi momento, anche all’ultimo secondo, giocarsi la carta del diritto di riscatto e portarsi a casa il giocatore senza che le altre pretendenti possano soffiare il numero 38 ai granata.