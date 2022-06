Calciomercato Torino / I granata discuteranno faccia a faccia col club turco per ridurre le richieste e sferrare il colpo decisivo per Yilmaz

Il terzino del Besiktas Ridvan Yilmaz resta uno degli obiettivi del Torino. I granata avevano già presentato un’offerta al club turco prima della fine del campionato vicina ai 4 milioni di euro, cifra che non ha soddisfatto però le richieste della società sita a Istanbul. Ma la trattativa tra Torino e Beisktas è tutt’altro che chiusa: e la società granata continua il pressing per il giovane esterno mancino che è già nel giro della nazionale turca. Nei prossimi giorni, come confermato anche dal quotidiano turco Milliyet, è previsto un incontro tra le parti: i rappresentati del Torino hanno in programma un viaggio a Istanbul per discutere faccia a faccia con i proprietari del cartellino di Yilmaz. La sensazione è che il Besiktas non sarà accomodante con il Toro. La richiesta iniziale nelle contrattazioni sarà molto probabilmente di 7-8 milioni.