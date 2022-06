Calciomercato Torino / “Non vedo come possa restare in Serie B, è giusto che vada avanti” parole del ds dei sardi che, di fatto, apre ai granata

Come immaginabile Joao Pedro lascerà il Cagliari. La retrocessione del club rossoblù e il contratto in scadenza nel 2023 rappresentavano già un indizio, che trova quest’oggi conferme nelle dichiarazioni del direttore sportivo dei sardi Stefano Capozucca: “Joao ha un solo di contratto, tutti dicono che sia mio figliolo perché anni fa gli feci disfare le valigie perché io lo volli tenere da subito. E’ normale che abbia mercato ma anche dei costi, quindi è giusto che vada avanti. Non vedo come possa restare in Serie B, sarebbe un lusso. Giusto che vada per la sua strada”. Dichiarazioni che di fatto aprono più di uno spiraglio alle diverse pretendenti sulle tracce dell’italo-brasiliano, tra cui c’è ovviamente il Torino.