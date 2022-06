Dal centrocampo all’attacco il Torino spera in tre conferme che però tardano ad arrivare, rallentando le trattative in entrata

Belotti si sta prendendo diverso tempo per decidere il suo futuro. Cairo ha fatto l’ultima offerta, il Gallo ora deve fare le sue valutazioni, purtroppo il tanto tempo che il capitano del Torino si sta prendendo rallenta il mercato in zona offensiva. Il Toro infatti ha già pensato ai possibili sostituti di Belotti, ma le trattative non sono ancora chiuse, e il Toro aspetta la risposta del suo numero 9. I due obiettivi di mercato sono punte con caratteristiche completamente differenti. Uno è un obiettivo che il Toro ha da qualche anno, un giocatore spesso accostato ai granata: Joao Pedro. Il numero 10 del Cagliari è sempre stato accostato ai granata senza poi vestire la maglia del club torinese, tuttavia la retrocessione dei rossoblu potrebbe modificare la situazione. Con 13 gol e 4 assist in 37 partite l’attaccante 30enne potrebbe far comodo a Juric, per di più è un giocatore molto versatile, infatti il suo ruolo naturale è quello di seconda punta, ma può giocare anche prima punta o trequartista. I granata possono far leva sul contratto in scadenza nel 2023. L’altro possibile sostituto di Belotti è un giocatore più di prospettiva: Artem Dovbyk, 24 anni, ucraino, alto 189 cm, vale 5 milioni di euro e nel campionato ucraino ha segnato 14 gol e fornito 5 assist in appena 17 partite.

Bremer è richiesto da tutti, l’Inter si è mossa per prima ma niente accordo

Gleison Bremer, dopo essere stato premiato come miglior difensore della Serie A, è, come era prevedibile, al centro di diverse trattative dei big club. L’Inter sembra essere la squadra più in vantaggio, anche se non c’è ancora nessun accordo con il Torino, ad essere interessate al centrale brasiliano ci sono anche il Milan campione d’Italia e il Tottenham di Antonio Conte. Il numero 3 granata ha detto in qualche occasione che a lui piacerebbe continuare a giocare in una difesa a tre, questo sembrerebbe escludere, o almeno sfavorire il Milan che gioca con la difesa a quattro. In ogni caso Bremer il prossimo anno giocherà la Champions League.

Sulla trequarti si punta a Solomon

Serve sostituire Brekalo che lascerà i granata. Il profilo a cui i granata sono più interessati è quello di Solomon, 22enne israeliano che in 16 partite di campionato ha segnato 4 gol e fornito 1 assist giocando principalmente ala sinistra. In alternativa i granata pensano a Laurienté e Strefezza. Il primo vale 7 milioni e in 35 presenze in Ligue 1 ha segnato 6 volte e ha fornito 2 assist. Il secondo invece è un 25enne del Lecce che ha giocato in Serie B 35 partite totalizzando 14 gol e 6 assist. un bottino niente male per un giocatore che gioca come ala o come trequartista. Tutte queste trattative, e altre possibili future, però dipendono da due situazioni molto delicate: le trattative con Leicester e Juventus per Praet e Mandragora, la cui permanenza al Toro resta fortemente in bilico.