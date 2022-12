Calciomercato Torino / Destini diversi per i due granata, arrivati nello stesso periodo sotto la Mole e in scadenza

Con la Serie A torna anche il calciomercato e il Toro si prepara a gestire diverse situazioni. Non solo arrivi e cessioni tra queste. Vagnati dovrà infatti pensare anche ai contratti in scadenza e in particolare a due nomi: Koffi Djidji e Ola Aina. Situazioni diverse ma stessa data di termine per i due granata, quella del prossimo 30 giugno, che potrebbero cominciare a pensare al futuro. Torino non è l’unica meta da tenere in considerazione.

Djidji, si cerca una formula convincente per il rinnovo

Approdato sotto la Mole ad agosto 2018, l’ex Nantes ha affrontato alti e bassi con la maglia granata addosso. Nel tempo è infatti stato messo in discussione fino al prestito al Crotone, dopo il quale è rinato. Rientrato alla base ha conquistato Juric che lo ha reso uno dei suoi imprescindibili sin da subito, perdonandogli qualche sbavatura. Non è infatti sul mercato e l’obiettivo è di farlo rimanere a Troino ancora per un po’. La società sta quindi lavorando a una formula per il rinnovo.

Toro, Aina ancora poco convincente

Diversa è invece la situazione dell’ex Chelsea. Arrivato in Italia nello stesso periodo del ompagno, non è mai riuscito a convincere del tutto in fascia. Nel 2020 è stato rispedito in Inghilterra, questa volta con il Fulham, che non lo ha però riscattato a fine stagione, facendolo tornare sotto la Mole. Juric ha deciso di dargli una chance, riconfermandolo anche per quest’anno ma il suo futuro resta in bilico. Il Torino si è detto pronto ad ascoltare eventuae offerte già nella sessione di gennaio.