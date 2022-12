Oltre alle entrate, la società granata deve pensare anche alle uscite, e di giocatori in uscita ce ne sono tanti

Oltre alla ripresa del campionato, dopo la pausa per il mondiale in Qatar, è alle porte anche la sessione invernale di calciomercato. Il Toro oltre alle entrate, che serviranno a sistemare la rosa su richiesta di Juric, deve pensare però anche di accontentare i giocatori che hanno giocato di meno. Ecco perchè ci saranno tanti movimenti anche in uscita, a partire dalla porta, dove Berisha sarebbe rimasto come secondo portiere, ma il suo desiderio è quello di avere più spazio e potrebbe salutare a breve.

Le altre uscite

Oltre alla porta, anche a centrocampo qualcuno partirà a gennaio. La società vorrebbe che Ilkhan crescesse all’ombra dei più grandi, ma non è da escludere una sua partenza in prestito. Garbett e Adopo invece andranno alla ricerca di minuti, ma prima il Torino deve assicurarsi di non avere la rosa troippoo corta. Bayeye ha giocato una sola partita in coppa, e su di lui è forte l’interesse della Reggina. Sulla trequarti invece Seck ha trovato poco spazio, non ha mai inciso e verrà anche lui ceduto in prestito se si troverà una soluzione adeguata, che potrebbe essere in Sardegna al Cagliari. Infine c’è anche Simone Edera, finito praticamente fuori rosa e in scadenza a giugno. Questa estate non ha trovato la giusta sistemazione, ma ora le dimaniche sono diverse e potrebbe trovare squadra, anche all’estero o in un campionato inferiore alla Serie A.