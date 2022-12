Il laterale francese del Torino è in uscita, e la suqadra allenata da Filippoo Inzaghi ha messo gli occhi su di lui

La ripresa del campionato si avvicina, ed è alle porte anche la sessione di calciomercato invernale. Oltre che alle entrate, la società granata deve pensare anche alle uscite, per accontentare quelli che hanno giocato meno. Uno di questi è Brian Bayeye, arrivato in estate dal Catanzaro per 750 mila euro. L’esterno non ha mai trovato spazio con Juric, collezionando solo una presenza in Coppa Italia in questa stagione. Al classe 2000 manca lo step della Serie B, e la Reggina, militante proprio nel campionato cadetto, ha messo gli occhi su di lui. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, si trova al secondo posto in classifica dietro il Frosinone, e ha bisogno di rinforzi sulle fasce.

La tempistica della trattativa

L’unico problema della trattativa riguarda la tempistica di uscita del giocatore. Al momento Aina e Singo sono ancora infortunati, e il giocatore potrà partire in prestito solo quando il Toro sarà coperto numericamente, visto che al momento gli unici esterni disponibili sono Lazaro e Vojvoda. Tutto dipenderà quindi dalla rapidità con la quale Cairo e Vagnati si muoveranno sul mercato.