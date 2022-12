La priorità è il centrocampo, e i granata vogliono riportare al Torino Praet, ma questa volta non deve essere una telenovela

Oltre alla ripartenza del campionato ormai alle porte, sta per aprirsi anche la sessione invernale di calciomercato, e il Toro è pronto a muoversi sia in entrata che in uscita. La priorità è rinforzare il centrocampo, visto che i giocatori sono pochi e soprattutto le cessioni in prestito di Adopo e Garbett sono al momento bloccate, con Gineitis che si è messo in mostra. Linetty e Ilkhan sono ancora ai box, e anche sulla trequarti non ci sono certezze sul futuro di Seck e Karamoh. Ecco dunque che torna forte il nome di Dennis Praet, già al Torino nella scorsa stagione in prestito. Il belga aveva fatto innamorare tutti i tifosi granata, ma non era stato riscattato ed è quindi tornato al Leicester. Ivan Juric lo aveva usato come trequartista, ma può anche ricoprire il ruolo di mediano. Un vero e proprio desiderio di mercato, che non deve però diventare una telenovela infinita come questa estate.

La tempistica

Il giocatore in Inghilterra non ha spazio, ha perso la nazionale e ha addirittura cancellato su Instagram le foto che lo ritraevano con la maglia del Leicester in questa stagione. Lui sarebbe voluto rimanere al Toro, ma le varie situazioni che si sono create attorno a lui non lo hanno permesso. Ora, a prescindere che le Foxes si rinforzeranno con un giocatore offensivo (che potrebbe essere Boga dell’Atalanta), il Torino punterà tutto su di lui, ma cercando di chiudere la trattativa entro fine gennaio, il prima possibile. Questo per far tornare il giocatore subito alla corte di Juric, senza aspettare gli ultimi giorni di mercato, portando avanti una trattativa che non sia lunga come quella estiva.