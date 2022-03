Calciomercato Torino / Ansaldi, tra i giocatori più tecnici e più longevi della rosa di Juric, ha il contratto in scadenza

Ci vuole un fisico bestiale per mantenere alto il livello e lo sa bene Cristian Ansaldi che, con i trentasei anni che incombono resta uno dei giocatori che più piacciono a Ivan Juric. Qualche problema fisico negli ultimi anni – anche nell’attuale stagione – ne ha limita la disponibilità. Ma il suo è un livello talmente alto che il club di annata in annata ha sempre mostrato di non poter fare a meno di lui.

Attaccamento alla maglia e voglia di giocare ancora per un po’ per Ansaldi

Con il contratto in scadenza senza opzioni di rinnovo, il Torino sta infatti valutando il da farsi. L’argentino ha più volte ribadito di voler chiudere la sua carriera a quarant’anni e farlo in quel di Torino non gli dispiacerebbe affatto, anzi. È perciò pronto a mettersi a disposizione fino all’ultimo per giocarsi le sue carte. Tra le parti tirate in causa c’è ovviametne anche chi dirige i lavori: Ivan Juric.

Torino, Juric può far pendere l’ago della bilancia verso la permanenza

Il croato non ha mai perso l’occasione di sottolineare l’incisività di Ansaldi in fascia sinistra, preludio di una visione positiva del suo terzino. Molto del suo gioco passa infatti dalle fasce e chi se non l’ex Atletico per farne rendere una al meglio?! La lista dei pro e dei contro vede però nella colonna destra la mancanza di continuità. Molto dipenderà perciò dalle prospettive previste dal lato fisico e dal pensiero del tecnico.