Marko Pjaca, approdato in granata in prestito, deve alzare il livello per convincere il Torino a pagare i 6 milioni di riscatto

Il tempo non si ferma per Juric ed i suoi, che domani scenderanno in campo contro il Cagliari. Come per il campionato, anche la questione mercato è in continuo fermento. Addi, conferme, arrivi e partenze restano infatti all’ordine del giorno e tra quelli che più premono Vagnati c’è quello di Marko Pjaca. Il croato, non ha ad ora dato il supporto sperato al club tra infortuni ed una resa relativa sul rettangolo verde. È tempo per lui di alzare la famosa asticella o potrebbe ritrovarsi a piedi a giugno.

Quando i milioni in ballo sono diversi, è sempre più complicato scegliere la via del bicchiere mezzo pieno. e per il riscatto di Marko Pjaca ne servono sei da versare nelle casse della Juventus. Se i dubbi sono pochi nei confronti di altri compagni di reparto (vedi Brekalo), per l’ex Genoa la certezza è invece latente per ora. Undici presenze contornate da tre gol sono insufficienti per i granata, soprattutto data l’importanza del suo ruolo.

Pjaca, con Praet fuori dai giochi è ora o mai più

Dopo un inizio roboante è stato costretto ad uno stop a causa di un problema al polpaccio, che lo ha tenuto fuori dai giochi per diverso tempo. Tornato a disposizione, il croato si è visto spodestato nelle prime occasioni, per poi tornare al comando. La delusione nel vederlo in coppia con Brekalo non gli ha però tolto l’occasione di poter ancora dire la sua. Praet resta infatti indisponibile e Pjaca dovrà approfittarne per convincere il Torino che quei sei milioni li vale tutti.