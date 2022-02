Calciomercato Torino / Praet rischia di non vedere più il campo, Cairo e Vagnati riflettono sul futuro: gli scenari

Dennis Praet guarderà senza viverle tante, delle prossime partite del Torino versione 2021/2022. Forse tutte. L’infortunio al quinto metatarso del piede sinistro l’ha condannato a una seconda parte di stagione ai box, un bel guaio sia per lui che per Ivan Juric, che non ha altri giocatori con caratteristiche simili al belga. La situazione, inevitabilmente, si riverbera anche sul futuro. A giugno, scadrà il prestito del giocatore e il Toro dovrà scegliere se sborsare o meno i 15 milioni pattuiti la scorsa estate. Inutile dirlo: ora tutto è in bilico. La cifra è importante, e il club granata sta riflettendo se vale la pena investirla in un calciatore che ha potuto utilizzare, di fatto, solo per pochi mesi.

L’infortunio: più sfortuna che fragilità

Praet, al di là di qualche acciacco velocemente risolvibile, ha già avuto un infortunio abbastanza lungo nel corso di questa stagione: tra settembre e ottobre ha saltato quattro partite a causa di un problema muscolare al bicipite femorale. Ma se quello era riconducibile a una fragilità già nota al club, questo nuovo infortunio è solo frutto della sfortuna. Questo dettaglio aggiunge certamente qualcosa alle riflessioni di Cairo, Vagnati e Juric, ma non sposta la valutazione: 15 milioni, a questo punto, sono troppi.

Praet, la stima di Juric e i piani del Torino

Juric – è bene sottolinearlo – ha molta stima di Praet: sa bene che, nel suo sistema, avere un giocatore come il 22 può dare equilibrio, perché permette anche di abbassare il ritmo oltreché di dare inventiva alla fase offensiva. Non disdegnerebbe insomma di lavorare con lui anche nella prossima stagione. In breve, al momento gli scenari per la permanenza sono due: ottenere uno sconto sul riscatto da parte del Leicester o accordarsi per il prolungamento del prestito fino a giugno 2023. Al di fuori da queste due opzioni, c’è l’addio: la soluzione più drastica e quella che il Toro sta tenendo come extrema ratio.

I granata, come detto, stanno valutando le possibilità, tenendo in considerazione tutte le scelte che saranno da compiere entro giugno. Brekalo è, tra tutti, il trequartista che ha convinto di più il club, finora: il riscatto da 11 milioni è vicino. Oltre a Praet, anche su Pjaca permane ancora qualche dubbio. Il croato, da par suo, avrà ancora diverse partite per dimostrare il suo valore. Il belga, per ora, dovrà restare a guardare.