Calciomercato Torino / Costeranno 17,5 milioni di euro in due: il Torino ha due spese certe nell’estate 2022, Mandragora e Ricci

Per loro, la voce a bilancio è già stata riservata. Il Torino ha già messo in conto di dover spendere, nell’estate 2022, 17,5 milioni per acquistare a titolo definitivo Rolando Mandragora e Samuele Ricci. Di dubbi, per Rolly, in realtà ce n’erano pochi. Il campano è arrivato nel gennaio 2021 dalla Juventus, che ha pattuito con il Toro diverse modalità per trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo: i granata hanno scelto di pagarlo 9 milioni (più uno di bonus) a partire da giugno, e dovranno saldare entro quattro esercizi. Ricci, invece, è arrivato in granata dall’Empoli nell’ultima sessione di mercato con la formula – citiamo testualmente – del prestito “con obbligo – al verificarsi di determinate condizioni – per il trasferimento definitivo”.

Ricci, l’obbligo condizionato è certo

Ecco, queste condizioni sono facilmente raggiungibili. A tal punto che il club granata considera Ricci un calciatore della rosa 2022/2023 e l’Empoli già prevede d’incassare i 10,5 milioni totali (comprensivi dei 2 per il prestito) pattuiti a gennaio, quando fino all’ultimo l’operazione era in bilico tra il chiudersi a titolo definitivo o con questo prestito e obbligo “facile”. Insomma, a giugno ci sarà solo da formalizzare la contrattualizzazione del calciatore, nulla di più.

Ricci + Mandragora – una mediana, tutta azzurra, giovane e di qualità – fanno 17,5 milioni, come detto. Una bella cifra, che il Toro ha già messo in conto di dover investire. Per questo, i riscatti dei trequartisti e di Pellegri – che invece non sono obbligatori – andranno ponderati nei prossimi mesi. Brekalo è quello più vicino all’acquisto, mentre Pjaca, Praet e la punta se la giocheranno.