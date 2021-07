Calciomercato Torino / Belotti, corteggiato da diversi club, vuole garanzie dai granata: la palla passa ora a Cairo

Terminata con una medaglia d’oro l’avventura all’Europeo, per Belotti è tempo di vacanze. Il Gallo ha infatti raggiunto moglie e figlia a Palermo, per un po’ di relax e meritato riposo. Davanti al capitano del Torino c’è però un grosso bivio dal punto di vista professionale. Restare o lasciare la Mole? A fare un forte pressing per il centravanti del club granata e della Nazionale ci sono infatti Roma ed Atletico Madrid, reduci da situazioni di classifica decisamente differenti da quelle che il Toro ha vissuto ultimamente. Prima di scegliere in modo definitivo però il Gallo vuole un confronto con la dirigenza della squadra che lo accolto ormai sei anni fa.

Toro, Atletico Madrid e Roma in pressing per Belotti

Partita dopo partita, Belotti è riuscito a conquistarsi un posto nella storia del Torino, diventandone anche il capitano. Sei anni dopo però, ecco che la sua avventura in granata potrebbe essere giunta al termine. A chiamarlo c’è infatti Mourinho, nuovo tecnico della Roma, opzione che potrebbe fare gola al numero nove del Toro. Non è però l’unico. Anche l’Atletico Madrid, già sulle tracce del Gallo in passato e reduce dalla vittoria dello scudetto in Liga, ha cominciato a tastare il terreno. Il valore di mercato stimato da Cairo è di 35 milioni, cifra importante che per ora non è ancora stata messa sul piatto. Tra le possibilità, Belotti non ha ancora del tutto eliminato il Torino: attende prima qualche possibile garanzia dai granata.

Toro, Cairo dovrà convincere Belotti con un progetto ed una proposta economica adeguati

Gli ultimi due anni, poco fortunati sotto tutti i punti di vista, hanno piano piano demotivato anche l’attaccante originario di Calcinate, con il contratto in scadenza nel 2022 e che potrebbe scegliere di non proseguire sotto la Mole. Le parole di Cairo sul fronte rinnovo si sono rivelate meno sicure e convincenti del solito: “Se Belotti rinnova? Vediamo. Se voglio tenerlo? Come no, vediamo.“. Troppi “vediamo” e poche certezze per ora. Ma la palla ora passa proprio al presidente: un progetto ed una proposta economica convincenti devono essere la base di partenza da proporre a Belotti e per ora non s’è fatto ancora nulla. Un tiranno com’è il tempo potrebbe non lasciare margine di manovra sufficiente e a rimetterci sarebbe poi Juric.