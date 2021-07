Calciomercato Torino / Salvatore Sirigu ha trovato l’accordo con il Genoa: trattativa conclusa, si attende solo l’ufficialità.

Salvatore Sirigu a breve non sarà più un calciatore del Torino. Il portiere ha infatti trovato l’accordo con il Genoa e questa mattina ha firmato il contratto che lo legherà alla squadra rossoblù per la prossima stagione (la società ligure ha però la possibilità di prolungare il contratto per un altro anno). Il suo addio era stato deciso da tempo, tanto che il direttore tecnico Davide Vagnati ha acquistato dalla Spal Etrit Berisha e il tecnico Ivan Juric, durante la conferenza stampa di presentazione, ha anche annunciato la nuova gerarchia tra i pali: “Milinkovic-Savic primo portiere, Berisha secondo”.

Calciomercato Torino: Sirigu, addio annunciato

Da tempo tra Sirigu e la società granata si era creata una frattura divenuta insanabile: un anno fa l’estremo difensore aveva chiesto la cessione ma alla fine era stato convinti da Vagnati e da Marco Giampaolo a rimanere. Ora invece l’addio del portiere sardo, fresco campione d’Europa con l’Italia, era diventato impossibile. Si attende ora l’annuncio ufficiale, presto Sirigu sarà un nuovo portiere del Genoa.