Il portiere albanese già diverso tempo ha manifestato la volontà di lasciare il Toro, il d.t. Vagnati sta cercando una squadra per Berisha

Manca sempre meno alla chiusura della sessione di calciomercato invernale e lo Sheraton Milan San Siro si sta affollando sempre di più. Tra le diverse trattative che i dirigenti granata stanno portando avanti c’è quella che vede Etrit Berisha con le valigie pronte in attesa di novità in merito al suo futuro, con la speranza che al più presto arrivi l’ok definitivo per lasciare il capoluogo piemontese. Il portiere ex Lazio, dato che in granata non sta trovando spazio perché è chiuso da Vanja Milinkovic-Savic, da diverse settimane ha manifestato l’intenzione di trasferirsi in una squadra che abbia voglia di puntare su di lui. Il d.t. Davide Vagnati sta cercando una squadra per Berisha, nella quale il giocatore possa raccogliere del minutaggio in campo. Dunque in poche parole il Toro lavora senza sosta per cercare di accontentare la richiesta dell’estremo difensore albanese, anche se sa che non sarà semplice soprattutto perché il tempo a disposizione è sempre di meno.

Berisha: per il portiere albanese solamente 11 presenze in granata

Berisha è arrivato all’ombra della Mole nel luglio del 2021 dalla Spal e al suo approdo in granata sicuramente il portiere albanese sperava di trovare più spazio, invece delle sole 11 presenze con addosso la maglia del Toro. A rivelarlo è stato anche il procuratore del numero uno granata Federico Pastorello che a metà dicembre aveva dichiarato: “La situazione a Torino ci ha un po’ preso di sorpresa: ha chiuso l’ultima stagione giocando e facendolo bene. Di conseguenza dopo si sarebbe aspettato un po’ più di spazio e di possibilità per competere per la maglia da titolare, così non è stato e quindi stiamo lavorando per trovargli una opportunità. Vediamo se in Italia o all’estero si creerà questa opportunità”.