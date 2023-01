Si apre oggi l’ultimo giorno di calciomercato, alle ore 20 si chiudono i battenti: rimangono poche ore per accontentare Juric

La sessione invernale di calciomercato sta per concludersi. Infatti alle ore 20 si chiuderà la finestra di mercato, con il Torino che deve ancora accontentare Ivan Juric. L’unico acquisto ufficiale è stato quello di Ivan Ilic dal Verona: il tempo stringe e sarà difficile venire incontro alle richieste del tecnico croato. Ancora una volta ci sono problemi, sottolineati anche dalla lite tra Juric e la dirigenza dopo il pareggio di Empoli.

Le richieste del tecnico

Ivan Juric aveva chiesto due giocatori: un centrocampista di sinistra (Ilic è arrivato) e un giocatore offensivo. Del giocatore offensivo non c’è stata traccia, il profilo di Shomurodov è sfumato, con l’attaccante che è andato in prestito allo Spezia. Ilic del Verona è un gran colpo, ma c’è un problema, lo stesso che ha portato all’ennesima divergenza: Lukic andrà al Fulham e partirà già adesso. L’allenatore voleva che restasse almeno fino a giugno, visto che è uno dei perni fondamentali della squadra.

Come ribadito più volte in conferenza stampa, allo zoccolo duro andavano affiancati elementi di qualità. Con la partenza anticipata di Lukic le richieste non sono state quindi accontentate. Queste mosse faranno riflettere molto l’allenatore sul suo futuro in granata, anche se il mercato non è ancora chiuso. Trovare l’occasione giusta però, più passa il tempo e più è difficile. L’allenatore lavorerà come sempre con quello che ha a disposizione, ma è stato accontentato solo in parte.