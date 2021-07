Calciomercato Torino / Ivan Juric blocca le cessioni fino ad agosto. Le unche eccezioni sono costituite da Belotti e Sirigu

“Una rivoluzione che non s’ha da fare” è il titolo che darebbero al film sul mercato estivo del Torino di Juric. Il tecnico ha infatti espresso la volontà di valutare prima i giocatori a disposizione per poi eventualmente far mobilitare concretamente Vagnati dopo il ritiro. Agosto è quindi il mese prescelto per le scelte decisive riguardanti l’organico, salvo due eccezioni importanti. Sirigu ha già fatto le valigie, mentre Belotti resta in dubbio fino a fine Europeo. Intanto, restano a disposizione i restanti giocatori con Berisha e Warming in aggiunta, che avranno quattro amichevoli e due settimane in Val Gardena per convincere il croato.

Juric, “rivalorizzare” è l’imperativo che guiderà il suo mercato

Ultimati i convenevoli, Juric si è messo al lavoro sin dal raduno per cominciare le proprie valutazioni, mettendo tutti e nessuno in discussione allo stesso tempo. L’intenzione è infatti quella di mantenere la rosa attuale, aggiungendo qualche innesto specifico per consentire qualche modifica mirata a livello tattico. “Rivalorizzare” resta l’imperativo principale del tecnico ex Verona, già bravo nell’impresa proprio con l’organico scaligero. Non gli resta che replicare anche in granata: i giocatori a disposizione, secondo le sue dichiarazioni, sono “di lusso”. Sta quindi a lui scoprire i diamanti nascosti sotto il carbone.

Toro, Sirigu e Belotti le eccezioni sul fronte cessioni

Le uniche eccezioni alla regola, ad ora, sono legate principalmente dalla volontà di cambiare aria e comprendono due dei pilastri del Torino attuale. Sirigu in primis, ha già fatto intendere che il suo futuro sarà lontano dalla Mole. È infatti già stato rimpiazzato con Milinkovic-Savic come primo portiere e Berisha preso per fare il secondo. L’altro nome altisonante che potrebbe dissociarsi dal Toro è quello di Andrea Belotti. Il ciclo potrebbe essere giunto al termine e Juric ha lasciato a lui l’ultima parola. Resta tutto in bilico fino al termine dell’Europeo, data ultima per la decisione finale.