Calciomercato Torino / Juric ha allontanato Gunter e Dawidowicz, suoi giocatori a Verona: non arriveranno

Rivoluzione dello staff tecnico e della società, ma non della rosa quella che è stata messa in atto in casa Toro. A confermarlo ci ha pensato il nuovo tecnico Ivan Juric. Chiarezza e trasparenza hanno caratterizzato sin dal principio le dichiarazioni dell’ex Hellas Verona, che ha toccato diversi tasti. Tra i più discussi, sicuramente il fronte mercato. Nessuna richiesta al Torino per arrivare ad alcuni dei suoi ex pupilli Gunter e Dawidowicz, che scendono quindi nelle lista delle priorità di Vagnati.

Toro, Juric guarda in casa per il mercato

“Non ho chiesto giocatori dell’Hellas Verona, anche se sono giocatori e ragazzi splendidi quelli che ho allenato“, così il tecnico ha espressamente messo da parte ill proprio passato, per ripartire dai giocatori che ha disposizione. “Non c’è da fare una rivoluzione, servono alcuni innesti di spessore e magari Vagnati trova qualche giovane interessante. La mia sensazione è che alcuni giocatori abbiano giocato al di sotto delle proprie possibilità. Poi Vagnati dovrà trovare i giocatori che mancano perché anche a livello tattico voglio cambiare qualcosa”, ha continuato Juric rincarando la dose. Esplicito il riferimento ai nomi gialloblu accostati al club granata.

Toro, si allontanano Gunter e Dawidowicz per la difesa

La pole conquistata da Gunter e Dawidowicz per la difesa del Torino si è perciò trasformata in un gradino qualunque della classifica. Entrambi i giocatori hanno cominciato a brillare sotto i dettami dell’attuale tecnico granata, famoso per essere in grado di valorizzare chi ha disposizione. Lo stesso, a detta sua, accadrà con chi ha giocato l’ultima stagione in granata. Il ds scaligero Maurizio Setti inoltre, ha esternato la mancanza di volontà da parte dell’Hellas di fare sconti al Toro, favorendo la scelta di virare sulle fila già a disposizione. Si allontanano quindi le piste per i due difensori gialloblù.