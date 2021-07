Calciomercato Torino / Quanto è costato Magnus Warming, l’attaccante danese classe 2000 che è una scommessa di Vagnati

E’ arrivato a sorpresa nella mattinata del 9 luglio, Magnus Warming, che al Filadelfia si sta allenando con il Torino di Ivan Juric. L’attaccante danese, classe 2000, è arrivato in granata dal Lyngby, squadra danese retrocessa in seconda divisione nell’ultima stagione. Ma quanto lo ha pagato il Toro? Per il presidente Cairo è stato un investimento low cost. Le cifre, svelate da Sky Sport, parlano di 1,5 milioni di euro per l’acquisto del cartellino del giocatore, più bonus legati al rendimento e una percentuale sulla futura rivendita. La società lo ha preso su spinta del direttore tecnico Vagnati, i cui osservatori hanno seguito Warming nelle partite con il Lyngby e con la Nazionale Under 20.