Dai saluti delle due punte, il Toro può lavorare al mercato in entrata: i nomi restano Franculino e Esposito

Il Torino alle prese con i primi allenamenti della nuova stagione al Filadelfia, prima di recarsi a Pinzolo per il ritiro precampionato. Da lunedì scorso, il tecnico Paolo Vanoli ha potuto e potrà, nell’imminente futuro, valutare quali giocatori sotto contratto con la società granata faranno ancora parte del progetto tecnico. Diversi giocatori che hanno assunto un ruolo importante nell’era Juric potrebbero vedersi ridimensionati come peso specifico all’interno della rosa, fino a essere ceduti definitivamente. Un discorso che riguarda in particolare l’attacco, dove sono da chiarire le situazioni Pellegri e Sanabria.

Pellegri, il primo indiziato alla partenza

I due attaccanti stanno lavorano agli ordini di Paolo Vanoli, ma non è detto che il rapporto con l’ex tecnico del Venezia continuerà per molto. Pietro Pellegri ha il contratto in scadenza la prossima estate e per il Torino sembra giunto il momento di fare cassa, alla luce di due annate e mezza in cui ha trovato la via del gol soltanto in 6 occasioni. Nell’ultima stagione soltanto a Verona si è tolto lo sfizio di esultare per una sua rete. Motivi che spingono il Toro a cercare di monetizzare per poi ambire a nuovi obiettivi.

Sanabria, valigia pronta dopo l’ultima stagione

Discorso analogo anche per Antonio Sanabria, il quale – a differenza di Pellegri – ha un contratto che scade nel 2026 e di certo ha ottenuto complessivamente maggiori soddisfazioni nel suo trascorso a Torino. L’ultima stagione non ha seguito i progressi di quella precedente, in cui ha dimostrato di non trovare grande feeling con l’unica certezza dell’attacco del Torino in vista del prossimo campionato, ossia Duvan Zapata. Il paraguaiano ha delle pretendenti. Si parla molto di un possibile approdo al Cagliari, dove si ricongiungerebbe con Nicola, ovvero l’uomo che l’ha portato nel 2021 al Torino, oppure al Parma, in una società neopromossa ma ambiziosa.

Buksa al Midtylland libera Franculino?

Le cessioni di Sanabria e Pellegri darebbero chiaramente il là al Torino per fiondarsi sul mercato in entrata, sugli obiettivi che secondo la società potrebbero rinforzare il reparto offensivo. Si parla molto di Franculino. Nella giornata di ieri – 11 luglio 2024 – il Midtiylland ha ufficializzato l’acquisto di Adam Buksa dal Lens, reduce da una stagione da 16 reti in 35 partite all’Antalyaspor. Probabilmente il giocatore che potrebbe sbloccare la partenza di Franculino, per cui il Midtiylland chiede tra i 15 e i 16 milioni di euro, mentre il Toro è fermo a sotto la doppia cifra (all’incirca 8 milioni).

Esposito, Samp e Spezia in vantaggio

E’ noto come l’alternativa alla punta guineense sia Francesco Pio Esposito dell’Inter. Il 19 enne, nell’ultima stagione in prestito allo Spezia (3 reti in 38 presenze) è nel mirino proprio dei liguri che lo rivorrebbero in prestito per un altro anno. Su di lui anche la Sampdoria, dove l’anno scorso ha giocato il fratello Sebastiano. Entrambe le squadre militanti in cadetteria, al momento, paiono in vantaggio rispetto nella corsa al classe 2005 rispetto al Torino.