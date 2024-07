Vagnati sul classe 2006 in forza al Wisla Cracovia. Per arrivare al terzino bisogna battere la concorrenza di Milan e Bologna

Il Torino interessato al difensore Jakub Krzyzanowski. Così si apprende dal portale polacco Meczyki. Si tratta di un classe 2006, terzino sinistro di piede mancino. Cresciuto nel settore giovanile del Wisla Cracovia dopo aver iniziato con la Bronowianka Cracovia, ha fatto il suo debutto da professionista nel 2023. Krzyzanowski ha diverse presenze nelle nazionali giovanili polacche Under 16, 17 e 18. Ha partecipato al Mondiale Under 17 svoltosi lo scorso anno in Indonesia. Il Toro sarebbe su questo giocatore, insieme a Bologna e Milan, il cui contratto con il Wisla Cracovia è in scadenza nel 2025. La richiesta del club polacco si attesta intorno ai 500.000 euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.