Calciomercato Torino, Udinese su Edera e Parigini

Calciomercato Torino / L’Udinese ha messo gli occhi su Edera e Parigini: Fofana possibile pedina di scambio con i granata

Torino e Udinese potrebbero incrociare i loro mercati e ad entrare prepotentemente in ballo sono soprattutto i destini di Simone Edera e Vittorio Parigini. I due, infatti, sono ormai ai ferri corti con i granata e il mercato di gennaio li vedrà quasi sicuramente lasciare il capoluogo piemontese per altri lidi. Il primo, dopo aver recuperato dall’infortunio, è stato convocato con il contagocce da Mazzarri e cerca spazio per potersi rilanciare. Il secondo, invece, con Mazzarri non è mai riuscito a recuperare un rapporto che si è definitivamente rotto dopo le dichiarazioni di qualche mese fa. Quel “mi fanno passare per infortunato” non è certamente andato giù a tecnico e società che hanno di fatto messo sul mercato il giocatore. Due destini segnati, dunque, che potrebbero però andare in parallelo. E proprio qui potrebbe entrare in gioco l’Udinese. Ma in che modo?

Toro-Udinese, possibile incrocio di mercato

Sia Edera che Parigini, dunque, stanno vivendo queste feste natalizie con le valigie pronte sotto al letto e un’idea ben chiara in testa: andare dove possano garantirgli continuità e un ruolo il più possibile da protagonista. Una squadra come l’Udinese, insomma, che sembra aver messo molto seriamente nel mirino entrambi i granata. Una strada che potrebbe essere più che percorribile, e soprattutto a doppio senso.

Il Toro, infatti ha necessità, come si dice da tempo, di andare incontro alle richieste di Mazzarri e sfoltire una rosa considerata troppo lunga e accasare in un colpo solo sia Edera che Parigini, ormai ai margini della rosa, potrebbe essere una bella soluzione. Dal canto suo, l’Udinese ha in mano una pedina che potrebbe interessare proprio la società di Urbano Cairo: Seko Fofana. Il centrocampista bianconero potrebbe così rappresentare un’utile pedina di scambio per favorire la trattativa: un incrocio di mercato che sembra destinato ad accendere la sessione invernale delle due società.