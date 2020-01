Torino FC, calciomercato di gennaio 2020: tutte le trattative

Calciomercato di gennaio Torino FC 2019/2020: tutte le trattative della società granata in entrata e in uscita, con la rosa aggiornata nel dettaglio

Inizia oggi, giovedì 2 gennaio 2020, il calciomercato di gennaio per le squadre di Serie A. Anche, ovviamente, per il Torino di Urbano Cairo e del direttore sportivo Massimo Bava, che dovranno tentare di rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in vista della seconda metà del campionato 2019/2020. A disposizione c’è poco meno di un mese: le trattative si chiuderanno infatti il 31 gennaio alle ore 20. I granata dovranno prima di tutto gestire alcuni esuberi. In primis, dunque, potrebbero arrivare le cessioni tra gli altri di Kevin Bonifazi (che piace ad Atalanta, Fiorentina, Spal, ma non solo), ma anche di Simone Edera e Vittorio Parigini, che fin qui hanno avuto poco spazio. E soprattutto di chi, come Zaccagno, De Angelis e lo stesso Buongiorno, è rimasto in estate sotto la Mole consapevole che in inverno sarebbe arrivato un prestito.

Calciomercato invernale Torino 2019/2020: acquisti e cessioni

ARRIVI – Acquisti: nessuno

PARTENZE – Cessioni: nessuna. Trattative: Bonifazi (d, Atalanta, Fiorentina, Spal), Edera (a, Genoa, Udinese), Meitè (c, Fiorentina), Parigini (a, Genoa)

ROSA ATTUALE:

Portieri: Antonio Rosati, Salvatore Sirigu, Samir Ujkani.

Difensori: Ola Aina, Cristian Ansaldi, Kevin Bonifazi, Gleison Bremer, Lorenzo De Silvestri, Koffi Djidji, Lyanco Vojnovic, Koffi Djidji, Nicolas Nkoulou, Armando Izzo, Wilfred Singo.

Centrocampisti: Daniele Baselli, Alejandro Berenguer, Soualiho Meité, Diego Laxalt, Sasa Lukic, Tomas Rincon.

Attaccanti: Andrea Belotti, Simone Edera, Iago Falque, Vincenzo Millico, Vittorio Parigini, Simone Verdi, Simone Zaza.

Allenatore: Walter Mazzarri

ALTRI GIOCATORI di proprietà:

Buongiorno, De Angelis, Zaccagno.