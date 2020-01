Torino su Maxime Busi, terzino del Charleroi - Toro.it

A poche ore dalla chiusura del mercato, il Torino tratta per Maxime Busi, terzino destro della squadra belga del Charleroi

Classe ’99, in forza al Charleroi, squadra belga: Maxime Busi è il giocatore che il Torino sta seguendo nelle ultime ore. Si tratta di un terzino destro: le due società sono in contatto per provare a chiudere l’operazione. Nel frattempo, in questa ultima giornata di trattative, si era registrato l’interesse della Fiorentina per Laxalt, anche se al momento l’ex Genoa e Milan ha espresso la volontà di restare in granata fino a fine stagione.