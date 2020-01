Parigini al Genoa: è fatta - Toro.it

Calciomercato Torino / Oltre a Iago Falque, anche Vittorio Parigini si trasferirà alla corte di Davide Nicola: trovato l’accordo

Il tanto atteso matrimonio tra Vittorio Parigini e il Genoa si sta per fare: la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante è arrivata alla conclusione. Il Torino ha trovato l’accordo con il club rossoblù e il giocatore è pronto a trasferirsi al club rossoblù. Da diverso tempo la trattativa era stata avviata, con lo stesso Parigini che nelle scorse settimane aveva fatto la cena di addio con quelli che ormai sono i suoi ex compagni. Ora si attende solo l’ufficializzazione dell’operazione.

Calciomercato, Torino – Parigini: la rottura con un tweet

In questa stagione Parigini non è mai sceso in campo con il Torino e ben presto era finito di fatto fuori squadra, con Walter Mazzarri che più volte lo ha anche escluso dalla lista convocati. A metà ottobre un suo tweet, in cui accusava la società di farlo passare per infortunato quando in realtà non lo era, aveva provocato una rottura diventata insanabile con il tecnico e i dirigenti. Inevitabile ora la cessione. L’ex Primavera dovrebbe firmare un contratto di cinque anni.