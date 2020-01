Calciomercato gennaio 2020, le ultimissime sulle trattative

C’è tempo fino alle 20 per portare a casa giocatori o sfoltire la rosa: le ultimissime di calciomercato della sessione di gennaio 2020

Ultimo giorno di calciomercato: la sessione invernale si chiuderà alle ore 20 e saranno quindi le ultime ore per le società di Serie A per portare a termine le operazioni, in entrata e in uscita, già imbastite negli scorsi giorni. Ancora qualche trasferimento da ufficializzare, ancora trattative da cui ricavare il massimo. Non solo il Torino, perché sono tante le società che utilizzeranno questa giornata per completare o sfoltire la rosa a seconda delle esigenze. Ecco le ultimissime.

Calciomercato gennaio 2020: le trattative

Ore 10 Iturbe vicinissimo al ritorno in Italia. L’ex giocatore granata effettuerà questa mattina le visite mediche al Genoa. Al termine arriverà l’ufficialità dell’operazione che vedrà il ritorno dell’attaccante che oltre a quella del Torino ha vestito anche le maglie di Roma e Verona.

Ore 9.55 Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Dimarco dall’Inter: operazione di prestito con diritto di riscatto per il giocatore ex nerazzurro. Sarà subito a disposizione di Juric.

Ore 9 La situazione Zaza da districare, la possibilità che l’attaccante lasci il Toro e la soluzione Favilli che diventerebbe il vice Belotti. Anche questa operazione nella giornata del Torino, che però dovrà fare attenzione alla concorrenza della Roma.