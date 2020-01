Petrachi può beffare il Toro su Favilli: e Zaza... - Toro.it

Ultimo giorno di mercato: la Roma si inserisce per Favilli, il Toro deve prima cedere Zaza. Ma l’attaccante non è ancora convinto

La manovra di disturbo è firmata Petrachi e renderà questa giornata per il Torino decisamente convulsa. La Roma è a caccia di un vice Dzeko, il Toro di un vice Belotti: però la differenza è che i granata devono ancora risolvere la questione che riguarda Zaza. In tutto ciò si inserisce Favilli: Bava ha registrato mercoledì il gradimento del giocatore ma l’arrivo dell’attaccante è legato alla partenza proprio di Zaza. Un passaggio in più che la Roma non ha, quello che potrebbe favorire proprio i giallorossi per una mera questione di tempi. In tutto ciò c’è la difficoltà di convincere l’attuale numero undici del Toro, che in granata sta bene e che vorrebbe giocarsi le sue chance. Non tutte le destinazioni sono gradite all’attaccante e senza il suo assenso sarà un nulla di fatto.

Zaza e Favilli, destini legati

Una questione di equilibri: il sì alla cessione da parte di Zaza aprirebbe le porte a Favilli, a meno che la Roma non beffi prima il Toro portando nella Capitale il giocatore. E questo renderebbe tutto più complicato: anche perché senza una alternativa in entrata il Toro non può permettersi di cedere il suo attaccante, dopo aver già sfoltito la rosa. Favilli aspetta sperando che non sia il gong delle 20 a beffare tutti.