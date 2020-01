Calciomercato Torino: nonostante il corteggiamento e l’intesa con la SPAL, l’attaccante spagnolo Iago Falque ha scelto di tornare al Genoa

Iago Falque ha scelto di tornare al Genoa. Trattativa in via di definizione con il club rossoblu per il prestito secco dell’attaccante spagnolo che sceglie la sua ex squadra per il girone di ritorno dopo il lungo corteggiamento e l’intesa tra la SPAL e il Torino con il club di Semplici che sembrava ad un passo dallo spagnolo.