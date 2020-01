Calciomercato Torino, per Zaza si inserisce l’Inter

La società nerazzurra si inserisce per Zaza: l’Inter a caccia di un vice Lukaku, si tratta con i granata (e col giocatore)

Ultime ore convulse, si era detto, e lo sono certamente per Simone Zaza. Dopo Villarreal (che ha virato su altri obiettivi) e Sampdoria, c’è da registrare l’inserimento dell’Inter per l’attaccante del Torino. Le due società stanno trattando la possibilità di un trasferimento a Milano del giocatore, che andrebbe a fare il vice Lukaku. Un’operazione che, come noto, porterebbe poi il Torino a dover obbligatoriamente operare in entrata per dare a Mazzarri un vice Belotti.