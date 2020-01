Laxalt-Fiorentina: si tratta. Ma l'esterno vuole restare - Toro.it

Calciomercato Torino / Dopo i sondaggi del CSKA Mosca, ora è la società viola a farsi avanti per Laxalt: trattativa avviata con il Milan

Ieri era stato il CSKA Mosca a farsi avanti per Diego Laxalt, oggi invece è la Fiorentina a essersi mossa per l’esterno uruguaiano. A differenza del club russo, quello viola sembra sta però premendo sull’acceleratore in queste ultime ore per provare a chiudere la trattativa, dopo aver incassato il no di Domenico Criscito. Molto ora dipenderà dal Torino, che sembrerebbe però disposto a lasciar partire il giocatore considerato che a fine stagione molto difficilmente lo riscatterà, oltre che dallo stesso giocatore.

Calciomercato Torino, Laxalt non vuole un nuovo prestito

Laxalt non vorrebbe un altro trasferimento in prestito per pochi mesi e preferirebbe quindi terminare la stagione al Torino, come del resto aveva spiegato il suo procuratore, Ariel Krasouski, nelle scorse settimane: “Diego vuole restare al Torino, ha firmato un contratto e vuole continuare la sua esperienza in granata. A luglio vedremo, il Torino ha il diritto di riscatto: o rimarrà al Torino oppure tornerà al Milan. Ma ora non andrà da un’altra parte per cinque o sei mesi”. E proprio la volontà dell’esterno uruguaiano, al momento intenzionato a restare, alla fine potrebbe risultare decisiva nella trattativa.