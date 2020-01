Primavera: Moreo saluta dopo 14 anni, Sportelli alla Pro Vercelli - Toro.it

Ancora sfoltimento per i 2000: partono anche Lucca e Sportelli, via anche il 2001 Moreo che si accasa alla Virtus Entella (dove già c’è Zaccagno)

Sessione di cessioni in casa granata, anche in Primavera. Tutto è partito dal prestito di Rauti ad inizio mese, mentre nelle ultime ore dell’ultimo giorno si registrano altre partenze. A partire da quella del classe 2001 Nicolò Moreo, cresciuto in granata dove è arrivato piccolissimo, prima di iniziare il suo percorso tra i Pulcini e poi nel Settore giovanile. L’attaccante ha salutato i compagni con un post in cui ha manifestato il suo grande legame con il Toro.

Non solo Moreo, visto che la dirigenza granata ha lavorato allo sfoltimento soprattutto dei 2000 (tanti quelli in rosa ma solo 5 i fuoriquota che Sesia può schierare al massimo in ogni partita). Sportelli, difensore centrale, giocherà con la maglia della Pro Vercelli mentre Lucca – attaccante che era arrivato quest’estate aggregandosi anche alla Prima squadra a Bormio – è in procinto di accasarsi al Palermo. Si lavora anche ad uno scambio col Cagliari che coinvolgerebbe l’esterno Michelotti: a Torino arriverebbe Cancellieri.

Niccolo Moreo saluta il Toro

