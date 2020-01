Calciomercato Torino / Definitivamente saltato l’acquisto di Robinson, come comunicato dal Wigan. Laxalt tornerà in rossonero e sarà a disposizione di Pioli

Colpo di scena in queste ultime ore di calciomercato: Diego Laxalt torna al Milan. La società rossonera ha deciso di riprendere l’esterno uruguaiano e il Torino ha dato il proprio benestare: l’idea di riportare l’uruguaiano in rossonero è nata dal fatto che l’acquisto di Antonee Robinson dal Wigan è saltato ufficialmente. Il terzino aveva già effettuato le visite mediche e questo pomeriggio aveva raggiunto Casa Milan per porre le firme sul contratto, ma l’affare sta ora incredibilmente saltando. Questo perché la società rossonera aveva chiesto nuovi esami ma non è stato possibile fare tutto entro le 20.

Per Laxalt c’era stato un tentativo della Fiorentina

L’esterno uruguaiano in questi mesi in granata non ha convinto totalmente e per questo motivo il presidente Urbano Cairo ha avallato la partenza del giocatore. C’era stato anche un tentativo della Fiorentina ma Laxalt non aveva dato il suo benestare ad un nuovo prestito.