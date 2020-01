Muro Udinese per Fofana: l’affare si complica sempre più

Calciomercato Torino / La società bianconera non vuole cedere Seko Fofana in questa sessione di mercato: difficile trovare un accordo entro domani

Un giorno: è questo il tempo che manca alla chiusura della sessione invernale di calciomercato (che chiuderà domani alle 20). Ma è anche il tempo che ha il ds Massimo Bava per provare a portare a Torino qualche volto nuovo. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione per rinforzare il centrocampo c’è Seko Fofana dell’Udinese ma, in questo caso, la mission che il dirigente granata è chiamato a compiere rischia di essere davvero impossible. A differenza dei film con Tom Cruise, nei quali c’è comunque sempre il lieto fine, in questo caso l’impressione è che davvero l’affare non si sbloccherà entro le 20 di domani.

Calciomercato Torino, Marino: “Fofana? Destinato a rimanere”

L’Udinese ha alzato un vero e proprio muro per la mezzala ivoriana e il direttore dell’area tecnica, Pierpaolo Marino, non sembra intenzionato ad aprire spiragli per la trattativa. “Fofana? Credo sia destinato a rimanere con noi, non ci saranno stravolgimenti” dichiarava solamente pochi giorni fa ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Parma-Udinese. La sua posizione non è cambiata ora ma nel calciomercato le certezze non esistono: tutto può cambiare nel giro di pochi istanti.

Calciomercato Torino: anche l’attacco da sistemare

Tocca ora a Urbano Cairo e Massimo Bava, se lo vorranno, cercare di aprire varchi nel muro bianconero per regalare a Walter Mazzarri un rinforzo a centrocampo (reparto che anche solo da un punto di vista puramente numerico avrebbe bisogno di innesti). Il tempo stringe e restano da sistemare anche le questioni riguardanti l’attacco, tra chi potrebbe partire – leggasi Simone Zaza – e chi potrebbe arrivare – come Andrea Favilli.